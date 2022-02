Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Wohnungseinbruch in Breslauer Straße

Bad Segeberg (ots)

In der Breslauer Straße in Norderstedt ist es am Freitagabend (11.02.2022) zum Einbruchsversuch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Unbekannte versuchten zwischen 17:00 und 20:40 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus im Bereich der Liegnitzer Straße einzudringen. Der oder die Täter gelangten nicht in die Wohnung.

Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell