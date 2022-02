Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach versuchter Brandstiftung gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am späten Montagnachmittag, den 14.02.2022, ist es in der Travestraße in Norderstedt zu einer versuchten Brandstiftung an einem Pkw gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchte/n der oder die Täter zwischen 17:00 und 17:10 Uhr einen Mercedes in Brand zu setzen.

Zeugen hatten am Fahrzeug auf der Fahrbahn brennendes Benzin festgestellt und gelöscht, bevor der Pkw in Brand geraten konnte.

Nach bisheriger Einschätzung dürfte am Fahrzeug kein Schaden entstanden sein.

Der betroffene Mercedes hatte vor der Hausnummer 14 geparkt.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige wegen versuchter Brandstiftung auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Insbesondere ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer könnte entscheidende Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben.

Die Ermittler bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell