Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Eigentümer von Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Bereits am 01.01.2022 hatte sich ein Zeuge gemeldet und sein gestohlenes Fahrrad am Banhof Meeschensee in Norderstedt festgestellt.

Das geklaute Rad war mit einem anderen Fahrrad zusammengeschlossen.

Das durch den Geschädigten gemeldete Rad wurde ihm ausgehändigt, das zweite Fahrrad sichergestellt.

Das sichergestellte Rad konnte bislang keinem Diebstahl zugeordnet werden bzw. wurde möglicherweise keine Strafanzeige erstattet.

Die Ermittler der Kriminalpolizei wenden sich entsprechend mit einem Bild des dunkelgrün-schwarzen Damenrades mit der weißen Aufschrift "Corona" an die Bevölkerung und bitten um Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell