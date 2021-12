Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen nach Kiosk-Brand aufgenommen

Zülpich-Schwerfen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.12.2021, um 4:07 Uhr), geriet in Zülpich-Schwerfen in der Virnicher Straße ein ortsansässiger Kiosk in Brand.

Der Kiosk war in kompletter Holzbauweise errichtet worden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Flammenherd im Inneren des Gebäudes wahrgenommen werden.

Die Virnicher Straße wurde bis zum Ende der Löscharbeiten gesperrt.

Es gab keine verletzten Personen.

Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell