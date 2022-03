POL-PB: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

33106 Paderborn (ots) - Freitag, 18.03.2022, 19:30 Uhr - 22:30 Uhr 33106 Paderborn-Elsen, Am Glockenbusch Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner an zwei Einfamilienwohnhäusern in der Straße Am Glockenbusch jeweils ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnungen. Hier wurden die kompletten Wohnungen durchwühlt und aus einem Haus Bargeld und Schmuck entwendet. Hinweise zu den ...

mehr