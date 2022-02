Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Polizei sucht nach Unfall auf Verkehrsinsel flüchtigen Golf

Villingendorf (ots)

Wegen Unfallflucht am Donnerstagmorgen in der Hochwaldstraße ermittelt die Polizei und sucht neben dem Unfallverursacher, der einen roten VW Golf besitzt, auch noch weitere Zeugen. Wie die Ermittlungen ergaben, kam der Golf kurz vor 9 Uhr auf die Verkehrsinsel bei der Einmündung der Straße "Fuchsbühl" und beschädigte dort zwei Verkehrszeichen. Danach suchte er trotz erheblich beschädigtem Auto das Weite. Drei entgegenkommende Autofahrer, die das bemerkt haben, hielten offenbar noch kurz an. Sie sind wichtige Zeugen für die Ermittlungen. Die Polizei sicherte am Unfallort noch Teile des VW, die von einem roten älteren Golf der Modellreihe "5" stammen. Die Polizei bittet Personen, die zu dem Unfall und Verursacher Angaben machen können, sich unter Telefon 0741 4770 zu melden.

