POL-OG: Achern - Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Montagnacht 23:50 Uhr und Dienstagmittag 12 Uhr in eine Gaststätte in der Morezstraße. Der Täter hebelte offenbar die Eingangstür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Der Unbekannte durchwühlte den Innenbereich sowie das Kellergeschoß. Er entwendete zwei Fernsehgeräte, Kleidungsstücke sowie Bargeld und mehrere Flaschen Alkoholika. Ein Teil des Diebesguts konnte im Freien aufgefunden werden. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro, der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0741 7066-0 entgegen.

/ph

