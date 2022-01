Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Räuberischer Diebstahl/ Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Zur Verifizierung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen, die am Samstagabend zwischen 18:30 und 18:45 Uhr den Vorfall beobachtet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781-21-2820 zu melden.

/lg

Ursprungsmeldung vom 25.01.2022, 13:02 Uhr

Lahr - Räuberischer Diebstahl

Nach einem räuberischen Diebstahl am Samstagabend in der Ludwigsstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein noch unbekannter, männlicher Täter einen 19-Jährigen an einer Bushaltestelle dabei beobachtet haben, wie er Geld in den Geldbeutel einlegte. Diesen Moment habe der unbekannte Täter offenbar genutzt und den Geldbeutel aus der Hand des Geschädigten entwendet. Der junge Mann habe den Dieb aufgefordert, das Geld wieder zurück zu geben. Dieser soll daraufhin ein Messer gezogen und den Teenager bedroht haben. Anschließend sei er mit der Beute geflüchtet. Es entstand ein Diebstahlschaden von rund 240 Euro.

/lg

