Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, K5369 - Autofahrerin kollidiert mit LKW

Oberkirch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW kam es am heutigen Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr auf der K5369 bei Oberkirch. Nach bisherigen Kenntnisstand war eine Ford-Fahrerin auf der K5369 von Oberkirch kommend Richtung Nußbach unterwegs. In einer Linkskurve kam sie vermutlich infolge Glätte ins Schleudern. Dabei geriet sie wohl in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Sattelauflieger des entgegenkommenden Lastagen. Die Ford-Lenkerin wurde dabei verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach aktueller Schätzung auf rund 21.500 Euro.

/lg

