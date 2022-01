Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einer Lebensmittelfiliale in der Industriestraße zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 14:35 Uhr soll ein etwa 190 Zentimeter großer, schlanker Mann im Kassenbereich von einer Zeugin aufgefordert worden sein, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen. Nachdem die Frau darin mutmaßliches Diebesgut entdeckte, kam es zum Streit und in Folge zum Gerangel bevor der Mann mit seinem mitgeführten schwarzen Rucksack flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen Anfang zwanzig Jährigen, mit schwarzen, kurzen Haaren gehandelt haben. Bekleidet soll der Mann mit einer dunklen Mütze, blaugrauen Jeans und einem grauen, länglichen Mantel gewesen sein. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen übernommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell