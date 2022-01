Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Drei Wohnwagen entwendet, Zeugen gesucht

Neuried, Ichenheim (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem Gelände in der Rheinstraße zu schaffen. Mindestens drei Täter brachen vermutlich im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts ein Tor zum dortigen Grundstück auf und entwendeten drei Wohnwagen. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer: 07807 957990 um Kontaktaufnahme gebeten. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

