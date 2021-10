POL-OF: Einbrecher erbeuteten Zigaretten; "Kleiner" Verstoß zieht vermutlich hohes Bußgeld nach sich; Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft könnten wichtige Zeugen sein... und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Einbrecher erbeuteten Zigaretten - Obertshausen

(fg) Drei Einbrecher verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen Zugang zu einem Getränkemarkt in der Malteserstraße und plünderten dann die im Kassenbereich gelagerten Zigarettenvorräte. Gegen 2.25 Uhr waren die Unbekannten zugange, hebelten und drückten gegen die Haupteingangstür bis sie sich öffnete und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute über die zuvor aufgehebelte Schiebetür. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Zigarettenklau mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. "Kleiner" Verstoß zieht vermutlich hohes Bußgeld nach sich - Bundesautobahn 3/Obertshausen

(jm) Ein zunächst "kleiner" Verstoß führte am Donnerstagmorgen zu einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 3, die anschließend einen großen Aufwand für den Fahrer verursachte und vermutlich ein hohes Bußgeld nach sich zieht. Zunächst fiel einer Streife der Verkehrsüberwachung in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen ein weißer Mercedes Sprinter mit Wiesbadener Kennzeichen wegen eines defekten Rücklichtes und etlichen Rostanhaftungen auf. Die Beamten stoppten den Sprinter und kontrollierten ihn. Dabei wurden im Laderaum überwiegend Meeresfrüchte festgestellt, die offensichtlich bei nicht ordnungsgemäßer Temperatur gelagert und transportiert wurden. Laut der mitgeführten Papiere war der Mercedes-Fahrer zuvor in Mainz-Kastel gestartet und auf dem Weg in den Bereich Fulda. Die Beamten informierten sofort das Veterinäramt des Kreises Offenbach, die umgehend zwei Mitarbeiter zur Kontrollstelle schickten. Dort versiegelten sie den Laderaum des Lieferwagens. Weiterhin wiesen die Mitarbeiter des Veterinäramtes den Fahrer an, unverzüglich zu seinem Ausgangsort nach Mainz-Kastel zurückzufahren und sich dort dem zuständigen Amtsveterinär vorzustellen. Polizeioberkommissar Martin Deißmann und sein Streifenpartner Boris Link waren sich sicher: "Durch die Kontrolle konnte das Inverkehrbringen möglicherweise verdorbener Ware verhindert und vermutlich ein gesundheitlicher Schaden abgewendet werden." Laut dem Veterinäramt könnte dieser Vorfall nun ein Bußgeld in Höhe von etwa 1.000 Euro nach sich ziehen.

3. Autodiebe stahlen Hyundai - Neu-Isenburg

(aa) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen in der Brunnenstraße (Bereich der 100er-Hausnummern) geparkten Hyundai. Der blaue i30 N, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 19 und 5 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Sattelzug entkoppelt und Zugmaschine gestohlen - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Diebe machten sich am frühen Donnerstag in der Paul-Ehrlich-Straße an einem geparkten Sattelzug zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen entkoppelten die Täter gegen 1 Uhr die Sattelzugmaschine vom Auflieger und fuhren ohne Auflieger davon. An dem Mercedes Benz Actros waren DI-Kennzeichen angebracht. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Zeugensuche nach Unfall - Dreieich/Offenthal

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstagfrüh in der Straße "Herrenwiesenweg" sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 22.30 und 7.40 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen geparkten Daimler. Hierbei wurde die Fahrerseite zerkratzt und eingedellt. Der Spurenlage zufolge handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug offenbar um ein rotes Fabrikat. Der entstandene Schaden am schwarzen Daimler GLA, der gegenüber der Hausnummer 15 geparkt war, wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

6. VW Tiguan beschädigt - Polizei sucht Zeugen - Hainburg

(ar) Mit Erschrecken musste die Eigentümerin eines grauen VW am Donnerstagmorgen feststellen, dass die linke Fahrzeugseite ihres Tiguan offenbar über Nacht durch einen bis dato unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Fahrzeug mit OF-Kennzeichen stand im Zeitraum von Mittwochabend, 17 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr, im Anne-Frank-Weg am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu wenden.

Bereich Main-Kinzig

1. Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft könnten wichtige Zeugen sein... - Hanau

(aa) Nach einer Körperverletzung, die sich bereits am Samstag, 18. September 2021, in der Philippsruher Allee ereignet hat, suchen die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Hanau I nun ganz bestimmte Zeugen. Gegen 18.30 Uhr stand ein 27-Jähriger mit einem Freund neben dem Parkplatz Schloss Philippsruhe. An ihnen gingen ein etwa 30 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann und eine augenscheinlich hochschwangere Frau vorbei. Plötzlich kam der Mann zurück und schlug unvermittelt auf den 27-Jährigen ein. Der Bruchköbeler wurde dabei leicht verletzt. Der schwarzhaarige und kräftige Täter, der eine auffallend dicke Goldkette trug und mit einem weißen T-Shirt sowie Jeans bekleidet war, ist dann mit seiner Begleitung in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Die Ermittler wissen jetzt, dass sich auf dem Schlossparkplatz offensichtlich eine Hochzeitsgesellschaft aufhielt. Aus dieser Gruppe heraus soll ein Mann schlichtend eingeschritten sein. Die Beamten bitten diesen sowie weitere Zeugen, die insbesondere Angaben zu dem Pärchen und ihrem Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Wer sah den Vorfall auf der Straße? - Hanau/Großauheim

(jm) Wer am Mittwochabend in der Benzstraße im Bereich der Hausnummer 13 einkaufen war, könnte Zeuge eines Vorfalls zwischen zwei Männern und einer Frau geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen beleidigte und bedrohte gegen 19 Uhr ein etwa 25 Jahre alter Mann mit abrasierten, blonden Haaren einen augenscheinlich Obdachlosen. Dies bekam eine 30-jährige Passantin mit und mischte sich ein. Daraufhin wurde die Hanauerin ebenfalls bedroht und auf das Übelste beleidigt. Zudem bespuckte der Täter die Frau und fuhr mit seinem weißen Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof davon. Der Unbekannte hatte einen leichten Oberlippen- sowie einen "Ziegenbart" und war mit einem dunkelblauen Pullover sowie einer schwarzen Arbeitshose bekleidet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim.

