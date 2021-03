Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Weingarten - Weitere Einbrüche in Bäckereifilialen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde ein weiterer Einbruch sowie ein Einbruchsversuch der Karlsruhe Polizei gemeldet.

Die Diebe verschafften sich zwischen Donnerstag 13:30 Uhr und Freitag 04:30 Uhr auf bislang unbekannt Art und Weise Zutritt in die Bäckerei in der Neureuter Donauschwabenstraße. In der Filiale öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ein vorgefundener Tresor öffneten die Eindringlinge und nahmen das aufgefundene Wechselgeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. Mit ihrer Beute und einem angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro verschwanden die Diebe bislang unerkannt.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Weingarten. Hier versuchten die Täter zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 04:45 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in die Filiale einzudringen. Als dies nicht gelang, verschwanden die Diebe ohne Beute in bislang unbekannt Richtung. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen die hierzu verdächtigen Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

