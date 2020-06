Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Einbruch in Kleingartenanlage

Bellheim (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter ist die Kleingartenanlage "Auchtweide" in Bellheim eingestiegen. Dort drangen sie in mindestens drei Parzellen ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

