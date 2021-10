Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung Polizeipräsidium Südosthessen vom Freitag, 01.10.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Radfahrer bei Unfall verletzt - Offenbach am Main

Ein 35-jähriger Radfahrer aus Offenbach wurde am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwerstverletzt, als dieser offenbar unvermittelt die Bieberer Straße in Höhe der 260er Hausnummern kreuzte und hierbei mit einem 23-jährigen VW-Fahrer aus Offenbach zusammenstieß, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Bieberer Straße war für die Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter vor Ort war, etwa 3 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Offenbach am Main, 01.10.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

