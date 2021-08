Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei hochwertige Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Friedrich-Holthaus-Straße entwendeten Unbekannte am Donnerstagmittag ein weißes Pedelec der Marke Stevens, Modell E-Triton PT5. Das Fahrrad, mit einem 52cm-Rahmen, stand zwischen 13 und 13.30 Uhr angeschlossen an einem Geländer, als sich der oder die Täter an dem Schloss zu schaffen machten und das Fahrrad mitnahmen. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Freitag in der Bischofsstraße. Unbekannte erbeuteten in der Zeit von 07.30 bis 16 Uhr ein graues Pedelec des Herstellers Flyer, Modell Uprock 3, welches am Fahrradständer einer dortigen Klinik abgestellt worden war. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

