POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Vorfall in Dusche gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sind nach einem Vorfall am Freitagabend in einem Offenburger Freizeitbad in der Stegermattstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein Mann soll sich gegen 19:30 Uhr in der Herrendusche aufgehalten und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Dies wurde durch einen 14-jährigen Jungen beobachtet. Als dieser in eine andere Kabine wechselte, soll er von dem Mann verfolgt worden sein. Erst als der Jugendliche den Duschbereich verlassen hatte, sei ihm der Mann nicht mehr gefolgt. Der verständigte Bademeister konnte offenbar die Personalien des Mannes erheben, bevor dieser das Bad verließ. Die Beamten der Kriminalpolizei sind dennoch auf der Suche nach Zeugen, die das Geschehen ebenfalls beobachtet oder an diesem Tag gleichgelagerte Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

