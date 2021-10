Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zusammenstoß an Kreuzung endet mit drei Verletzten (10.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 4500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 10 Uhr im Bereich der Kreuzung Zeughausstraße/Kaiserstraße. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Zeughausstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte geradeaus über die Kreuzung der Kaiserstraße fahren. Dazu ordnete sie sich auf dem linken Fahrstreifen ein. An der Kreuzung missachtete sie anschließend das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Dort stieß sie mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 49-jährigen Pkw-Fahrer zusammen, der gerade "Grün" hatte. Durch den Aufprall wurde dieser nach links abgewiesen, prallte gegen das Wohngebäude Kaiserstraße 16 und beschädigte hierbei einen dort befindlichen Strom-und Beleuchtungsverteilerkasten. Beide Fahrzeugführer sowie ein im Mercedes mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell