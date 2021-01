Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer missachtet Vorfahrt von LKW-Fahrer, es kommt zum Zusammenstoß

Weinheim (ots)

Am Montag gegen 11:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Cavaillonstraße und des Multrings zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Cavaillonstraße kommend nach rechts auf den Multring in Richtung Westtangente abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt von einem 47-jährigen LKW-Fahrer, der auf dem Multring ebenfalls in Richtung Westtangente unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

