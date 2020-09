Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Drei Personen bei Unfällen leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden bei Unfällen im Stadtgebiet Oldenburg drei Personen leicht verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 08:15 Uhr an der Kreuzung Gottorpstraße/Rosenstraße/Osterstraße/Raiffeisenstraße. Eine 49-Jährige bog mit ihrem VW Golf von der Gottorpstraße nach links in Richtung Raiffeisenstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 29-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. (1067246)

Gegen 10:55 Uhr passierte ein ganz ähnlicher Unfall. In diesem Fall missachtete eine 80-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt eines von links kommenden Pedelec-Fahrers, als sie von der Ulmenstraße nach links auf die Bremer Straße einbiegen wollte. Auch hier kommt es zum Zusammenstoß und der 55-jährige Pedelec-Fahrer wird leicht verletzt. (1067453)

Gestern Abend gegen 21:45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad die Ofener Straße stadteinwärts. In Höhe der Augustraße wartete er zunächst an einer Ampel, um nach links in diese abzubiegen. Als die Ampel auf Grün umsprang, bog er nach Zeugenaussagen nach links ab, ohne den bevorrechtigten entgegenkommenden Verkehr zu beachten. Es kam zu einer Kollision zwischen einem Daimler Mercedes-Benz und dem Motorrad der Marke Suzuki. Dadurch stürzte der 18-Jährige von seiner Maschine und wurde verletzt. Er war ansprechbar und wurde für eine weitere Abklärung seiner Verletzung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, deren Höhe auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt werden. (1069688)

