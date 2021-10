Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt (10.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Straße "Fürstenbergring". Ein 61-jähriger Renault Megane Fahrer fuhr auf der Marbacher Straße und missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 65-jährigen Radfahrers, der auf einem Radweg der Straße "Fürstenbergring" fuhr. Der Radfahrer bremste stark ab und kam zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Zwischen Auto und Fahrrad kam es nicht zu einer Berührung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell