Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (10.10.2021)

Unterkirnach (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Talstraße. Ein 63-jähriger VW Passat Fahrer fuhr auf der Straße "Wiesenweg" und wollte die Talstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 59-jährigen Motorradfahrers, der mit einer Honda PC 21 in Richtung Oberkirnach unterwegs war. Der Zweiradfahrer prallte gegen die rechte Seite des Autos und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. An Auto und Motorrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

