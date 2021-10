Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Pkw-Lenker flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle (09.10.2021)

PP Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:17 Uhr ereignete sich in der Dauchinger Straße auf Höhe der Einmündung Weilersbacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein stadtauswärts fahrender Pkw Alfa Romeo überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und prallte anschließend frontal und ungebremst gegen eine Straßenlaterne, welche durch die Wucht des Aufpralls aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Stadtmitte. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Laterne dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher sind aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen, Tel.: 07720/85000.

