Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Diebstahl aus aufgebrochenem Bauwagen und Sachbeschädigung (08./09.10.21)

Singen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.10.2021), zwischen 22:30 Uhr und 01:10 Uhr wurde in Gottmadingen, in der Verlängerung der Zeppelinstraße, ein auf dem Feldweg abgestellter Bauwagen aufgebrochen. Aus dem Bauwagen wurde eine Musikbox im Wert von über 400 Euro entwendet. Außerdem wurde ein Kühlschrank und Campingstühle aus dem Bauwagen in eine Feuerstelle geworfen. Hierbei entstand zusätzlicher Sachschaden in Höhe von ca. 60 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben hierzu machen können, mögen sich auf dem Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.

