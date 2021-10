Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt (10.10.2021)

Blumberg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer ist es am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 314 zwischen Epfenhofen und Randen gekommen. Ein 23-Jähriger fuhr mit einer BMW S100RR in Richtung Randen. In einer Rechtskurve rutschte ihm das Motorrad weg und er schlitterte über die Fahrbahn. An der gegenüberliegenden Leitplanke kamen Fahrer und Motorrad zum Liegen. Der Biker blieb unverletzt. An Motorrad und Leitplanke entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell