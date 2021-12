Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am 4. Dezember kam es zwischen 19 und 20 Uhr im Bereich Weiße Straße in Schüttorf zu einem Taschendiebstahl. Auf dem Heimweg kam ein 78-jähriger Mann zu Fall und verletzte sich. Er konnte aus eigenen Kräften nicht mehr aufstehen. Zwei junge, bislang unbekannte Männer halfen dem Geschädigten zurück auf die Beine. Dabei entwenden sie etwa 90 Euro aus der Geldbörse des Geschädigten, welche sich in der Gesäßtasche befand. Anschließend setzte der 78-Jährige seinen Heimweg fort. Den Diebstahl bemerkte er am nächsten Tag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

