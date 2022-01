Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Radfahrerin durch Kollision verletzt

Kehl (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw-Fahrer kam es am frühen Dienstagmittag an der Kreuzung Badstraße / Eisenbahnstraße. Gegen 11:30 Uhr habe die 73-jährige Radfahrerin an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 69-jährigen VW-Fahrers missachtet. Durch die Kollision verletzte sich die Velo-Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell