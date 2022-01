Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Dreistes Duo gibt sich als Polizei aus - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:45 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Ford auf der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof. Im Kreuzungsbereich zur Bergheimer Straße hielten zwei vermeintliche zivile Polizeibeamte die 19-Jährige an und führten eine "Verkehrskontrolle" durch. Im Rahmen dieser durchsuchten sie auch deren PKW. Nachdem die "Verkehrskontrolle" beendet war, sollen die beiden vermeintlichen Polizeibeamten mit einem Mercedes Kombi auf der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof gefahren und vor dem Hauptbahnhof rechts abgebogen sein. Die 19-Jährige stellte dann fest, dass ihr Personalausweis, sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurden.

Die beiden "Polizeibeamten" werden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, ca. 30 Jahre, 180-185 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, dunkles kurzes Haar. Der Mann habe eine Schutzweste getragen. 2. Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare mit einem sog. undercut-Schnitt. Die beiden Männer sollen deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Zudem soll einer der beiden Männer eine auffällige Tätowierung über den Fingern der linken Hand gehabt haben. Der Mercedes Kombi mit dem die Männer von der "Kontrollstelle" wegfuhren soll eine Heidelberger Zulassung gehabt haben. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen aktuell nicht vergeben ist.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden vermeintlichen Polizeibeamten und deren PKW geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 991700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.

