POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw auf A5; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Mittlerweile ist die A5 ab dem Heidelberger Kreuz in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Der Rückstau beträgt derzeit fünf Kilometer. Der Verkehr wird bereits ab der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen über die B 535 und die B 36 in Richtung A6 ausgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer die in Richtung Frankfurt fahren wollen, werden gebeten, bereits ab dem Walldorfer Kreuz auf die A6 in Richtung Frankfurt zu wechseln und die A5 zu meide n.

