Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Unbekannter dringt in Firmenareal ein

Deißlingen (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Freitag auf das Areal zweier Firmen "Am Steppach" eingedrungen. Wie ein Mitarbeiter bereits kurz nach vier Uhr feststellte, war der Dieb durch ein Hoftor auf das dortigen Tankstellenareals gelangt, worauf er danach zu einer Fahrzeughalle ging und eine Tür aufbrach. Auch im Innern hebelte der Täter mehrere Türen und Schränke auf und suchte offenbar nach Wertsachen. An vier Trucks öffnete er zudem die Werkzeugbehälter. Was letztendlich genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat noch am Freitagmorgen bei einer Untersuchung des Tatorts Spuren gesichert. Diesen zufolge geht die Polizei davon aus, dass nur ein Täter am Werk war. Zu den Schäden an den Türen und Inventar können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell