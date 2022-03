Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Neuhäuser Straße in Paderborn sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Ein unbekannter Täter war Donnerstagnacht gegen 01.15 Uhr gewaltsam in den Flur des Hauses eingedrungen und hatte versucht, Wohnungstüren zu öffnen. Dabei wurde er von einer Anwohnerin überrascht, die sofort die Polizei rief. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung und konnte trotz der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wird als etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß geschrieben. Sein Aussehen sei europäisch gewesen. Zur Tatzeit trug er einen dunkelgrauen Kapuzenpullover. Eine Brille oder einen Bart hatte er nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich über die Telefonnummer 05251 306-0 zu melden.

