Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Münsterstraße und der Wilhelmshöhe in Paderborn hat sich am Donnerstagmorgen eine Person leichte Verletzungen zugezogen. Der 37-jährige Fahrer eines VW Golfs war gegen 06.00 Uhr auf der Wilhelmshöhe unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er bei grüner Ampel nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring abbiegen. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 38-Jähriger in einem VW Polo die Münsterstraße geradeaus in Richtung Wilhelmshöhe ebenfalls bei grüner Ampel. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei zog sich eine 60-jährige Beifahrerin im VW Golf leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

