Polizei Paderborn

POL-PB: Auto erfasst Radfahrer

Paderborn (ots)

Bei einem Unfall auf dem Le-Mans-Wall in Paderborn hat sich am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war gegen 07.45 Uhr aus Richtung der Liliengasse kommend bei Grün über die dortige Ampel über den Le-Mans-Wall gefahren. Dabei wurde er von einem 26-jährigen Fahrer in einem Renault Clio erfasst, der vom Liborberg kommend in Richtung Westerntor unterwegs war und die ihm rot zeigende Ampel wohl wegen der tiefstehenden Sonne übersehen hatte. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, stürzte und wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell