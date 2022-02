PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnhausbrand

Bad Schwalbach (ots)

Ereigniszeit: Donnerstag, 24.02.2022, 15:27 Uhr Örtlichkeit: 65366 Geisenheim, Hospitalstraße

Bei einem Wohnhausbrand in Geisenheim wurde am Freitagnachmittag ein Jugendlicher verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Gegen 15:27 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Wohngebäudes in der Hospitalstraße in Geisenheim mitgeteilt. Das Dach stand zeitweise im Vollbrand, konnte jedoch durch die Feuerwehren aus dem Rheingau schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei wurde informiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200.000,- Euro.

