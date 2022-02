PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugensuche nach vollendetem Betrug mittels "Schockanruf" +++ Betrüger bietet Handwerksdienste an +++ Unfallflucht in Heftrich

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger gelangt durch "Schockanruf" an Bargeld, Übergabeort: Aarbergen-Michelbach, Taunusstraße, Dienstag, 22.02.2022, 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag gelangte ein Betrüger mithilfe des "Schockanrufes" an das Bargeld einer Seniorin aus Aarbergen-Michelbach. Die Dame übergab dem Täter das Geld im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Taunusstraße. Zuvor wurde sie von ihrem angeblichen Schwiegersohn kontaktiert welcher ihr mitteilte, er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um einer Haftstrafe zu entgehen, müsse er nun eine Kaution hinterlegen, für die ihm die finanziellen Mittel fehlen würden. Die Seniorin verschaffte sich das Geld und übergab dieses in einer Plastiktüte vor dem besagten Fitnessstudio an den Unbekannten. Der Empfänger wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 170 cm groß und kahlköpfig gewesen. Er habe eine blaue Brille getragen und sei mit einer grünen, hüfttiefen Jacke und einer dunkelgrauen Jeans bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Beobachtungen am Dienstagnachmittag vor dem Fitnessstudio gemacht und eventuell die Geldübergabe oder den Täter beobachtet. Ein auffälliges Detail ist, dass die Seniorin in Begleitung eines 10-jährigen Kindes war. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

2. Betrüger bietet Handwerksdienste an, Heidenrod, Dickschied-Geroldstein, Talblick, Montag, 21.02.2022, 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag hat ein dreister Betrüger in Dickschied-Geroldstein seine Dienste angeboten und sich dann mit einer Anzahlung aus dem Staub gemacht. Zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr klingelte es an der Haustür einer Bewohnerin im Talblick in Dickschied-Geroldstein. Hierauf öffnete die Dame einem unbekannten Mann, welcher sich ihr gegenüber als Fassadenreiniger ausgab. Der Unbekannte habe seine Dienste angeboten. Hierbei wurde ein Treffpunkt für den darauffolgenden Tag ausgemacht sowie eine Anzahlung in Form von Schmuckgegenständen durch die Geroldsteinerin getätigt. Im Laufe des Dienstages erschien der Mann nicht wie vereinbart. Eine Leistung wurde bis dato nicht erbracht.

Der etwa 30 Jahre alte und dunkelhaarige Mann habe hochdeutsch ohne Akzent gesprochen und sei mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose bekleidet gewesen. Sein Hauttyp wurde als "gebräunt" beschrieben. Er sei mit einem weißen Kastenwagen unterwegs gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Wie in dem geschilderten Fall bieten Betrüger ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand etwas an Ihrer Haus-, beziehungsweise Wohnungstür verkaufen will, insbesondere wenn die Verkäufer Sie beispielsweise mit Schnäppchen oder Gratisangeboten locken wollen. Häufig ist dies eine Masche von Kriminellen mit dem Ziel, von Ihnen eine Unterschrift unter einen Vertrag zu erhalten, zum Beispiel für eine Versicherung, einen günstigen Stromtarif, ein Zeitschriftenabonnement, oder ein Haushaltsgerät.

Eine Masche von Haustürgeschäften ist das Anbieten von spontanen Handwerkerleistungen (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten). Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Sie als Auftraggeber jedoch werden um die Zahlung der bereits geleisteten Reparaturen gebeten.

Wenn Sie doch etwas kaufen möchten oder eine Leistung in Anspruch nehmen wollen:

Zahlen Sie nie per Vorkasse, also bevor Sie die Ware erhalten haben. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache". Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches Rechtsgeschäft ab. Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts. Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind. Wenn Sie es sich anders überlegen und von einem Geschäft zurücktreten möchten, dann schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben mit Rückschein!) innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss an den Verkäufer.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

3. Unfall beim Vorbeifahren, Idstein, Heftrich, Hintergasse, Montag, 21.02.2022, 07:55 Uhr bis 08:10 Uhr

(fh)Am Montagmorgen streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Idstein-Heftrich ein geparktes Fahrzeug und floh daraufhin von der Unfallstelle. Nach Angaben des Geschädigten habe dieser seinen schwarzer VW Passat gegen 07:55 Uhr in der Hintergasse geparkt. Als er um 08:10 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an dem rechten Außenspiegel fest, welcher abgebrochen war und informierte daraufhin die Polizei. Die unfallverursachende Person muss zuvor mit ihrem Fahrzeug die Hintergasse befahren und dabei den VW touchiert haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell