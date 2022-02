PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Leere Bombenhülse löst Großeinsatz aus +++ Bombenfund in Assmannshausen glücklicherweise schnell beendet +++

Bad Schwalbach (ots)

Schreck am späten Dienstagnachmittag: Bei Bauarbeiten wurde gegen 16:50 Uhr auf einem Privatgrundstück in Rüdesheim-Assmannshausen eine alte Fliegerbombe der Klasse 50kg aufgefunden. Umgehend wurde durch die Leitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises und die Polizei die gesamte notwendige Rettungskette alarmiert. Im Gesamten waren über 50 Personen von Feuerwehren, Rettungskräften mit Versorgungstrupps, sowie der Wasserschutz-, Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Zur Vorbereitung der Entschärfung mussten in einem Radius von 100 Metern ca. 30 Personen aus ihren Häusern evakuiert werden. Die Bahnstrecke zwischen Rüdesheim und Lorch wurde ebenfalls gesperrt. Die Evakuierung lief problemlos und die Anwohner konnten sich in der eingerichteten Sammelstelle der Feuerwehr im Vereinsheim aufhalten. Die mögliche Evakuierung eines naheliegenden Seniorenheimes wurde vorbereitet. Gegen 19:10 Uhr wurde die Bombe durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich lediglich um einen bereits leeren Bombenkörper handelte. Dieser wurde durch den Kampfmittelräumdienst verladen und im Anschluss abtransportiert. Gegen 19:25 Uhr konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen, die Bahnstrecke wurde wieder frei gegeben und die Evakuierungsmaßnahmen waren beendet. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass die unfreiwillige Übung gezeigt hat, dass die Zusammenarbeit der Rettungskräfte unter der professionellen Führung der Leitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises reibungslos funktioniert hat. (vorgelegt: Vogt, Pst. Rüdesheim, gefertigt. Boos, PHK und KvD)

