PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Scooter aus Hof gestohlen +++ Unfall mit verletzter Rollerfahrerin +++ Unfallfluch in Taunusstein-Hahn

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter aus Hof gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Christophelstraße, Donnerstag, 17.02.2022 bis Montag, 21.02.2022,

(fh)In den zurückliegenden Tagen kam es in Rüdesheim am Rhein zu einem Diebstahl eines Elektrorollers. Der Besitzer des Scooters der Marke "Segway-Ninebot" hatte sein Gefährt in den vergangenen Tagen in seinem Hof in der Christophelstraße abgestellt. Am Montag stellte er den Diebstahl fest und informierte daraufhin die Polizei. Der Wert des E-Scooters beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Parkmanöver führt zu Unfall mit verletzter Rollerfahrerin, Geisenheim, Trinostraße, Dienstag, 22.02.2022, 07:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen verletzte sich die Fahrerin eines Rollers bei einem Verkehrsunfall, nachdem sie von einem weiteren Verkehrsteilnehmer übersehen wurde. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine 16-jährige Rüdesheimerin mit ihrem Kleinkraftrad der Marke "Vespa" die Trinostraße von der Chauvignystraße kommend in Richtung der Winkeler Straße entlang. Zeitgleich parkte ein 20-Jähriger mit seinem VW Up aus einer dortigen Parklücke aus und stieß dabei mit der vorfahrtsberechtigten Rollerfahrerin zusammen. Die junge Fahrerin des Zweirads verletzte sich beim Zusammenstoß und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

3. Unfallflucht in Taunusstein-Hahn, Taunusstein-Hahn, Altensteiner Straße, Freitag, 18.02.2022, 14:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 13:50 Uhr

(fh)Zwischen Freitagmittag und Samstagmittag kam es im Bereich der Altensteiner Straße in Taunusstein-Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum wurde ein dort geparkter brauner Audi A6 im Bereich der Beifahrertür touchiert und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell