POL-RTK: Mit gestohlenem Motorrad geflüchtet - Täter festgenommen! +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Fahrzeugscheibe eingeschlagen +++ Erneut mehrere Schockanrufe

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit gestohlenem Motorrad geflüchtet - Täter festgenommen! Eltville-Martinsthal, Hauptstraße, Montag, 21.02.2022, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag flüchtete ein Mann in Eltville-Martinsthal auf einem gestohlenen Motorrad vor einer Polizeistreife und konnte letztlich festgenommen werden. Gegen 00:50 Uhr entschied sich eine Streife der Polizeistation Eltville in Martinsthal den Fahrer eines Motorrads der Marke "Kawasaki" zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete zunächst. Im Bereich der Hauptstraße kam der Mann mit dem Zweirad bei einem Wendemanöver zu Fall, sodass es den Polizeibeamten gelang ihn festzunehmen. Hier zeigte sich der Grund für seinen Fluchtversuch. Der Mann, ein 36-Jähriger aus Taunusstein, stand nicht nur mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, auch das besagte Motorrad war gestohlen. Der Taunussteiner wurde zunächst auf die Dienststelle gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Im Anschluss wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Polizeigewahrsam gefahren. Dieses durfte er heute Morgen wieder verlassen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen, Idstein-Walsdorf, Untergasse, Festgestellt: Sontag, 20.02.2022, 18:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte in der Untergasse in Idstein-Walsdorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Am Sonntagabend wurde der Diebstahl festgestellt und die Polizei verständigt. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Seitenscheibe von Fahrzeug eingeschlagen, Aarbergen-Hausen über Aar, Am Steinkopf, Samstag, 19.02.2022, 18:00 Uhr bis 23:10 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstagabends brachen Unbekannte in Hausen über Aar die Scheibe eines Pkw auf. Zwischen 18:00 Uhr und 23:10 Uhr begaben sich die Täter in der Straße "Am Steinkopf" zu einem abgestellten Renault Megan, schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob die Täter vorhatten, in das Fahrzeug einzubrechen ist bislang nicht bekannt. Aus dem Renault fehlten keine Gegenstände. Die Unbekannten verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Erneut mehrere Schockanrufe, Rheingau-Taunus-Kreis, Montag, 21.02.2022,

(fh)Im Laufe des heutigen Vormittags versuchten Betrüger abermals Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mit der Masche des "Schockanrufs" hinters Licht zu führen. Die unbekannten Täter riefen bei mehreren lebensälteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern an und tischten ihnen jedes Mal dieselbe Geschichte auf. Ein Verwandter oder eine Verwandte habe einen schweren Autounfall verursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme als Kaution hinterlegen um einer Haftstrafe zu entgehen. Glücklicherweise durchschauten in allen bekannt gewordenen Fällen die Angerufenen den Betrug, legten auf und informierten die Polizei.

Auch wenn wie in diesen Fällen die Reaktionen vorbildlich ausfielen, appelliert die Polizei erneut an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

