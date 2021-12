Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Autos mit roter Farbe beschmiert

Rheine (ots)

In der Zeit von Mittwoch (08.12.), 15.00 Uhr, bis Donnerstag (09.12), 07.00 Uhr, sind in Rheine-Dutum mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Insgesamt sechs Fahrzeuge wurden mit roter Farbe besprüht. Die Pkw standen in den Straßen In den Wiesen und in der Felsenstraße. Nach vorläufiger Bewertung entstand ein Gesamtschaden mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Sachbeschädigungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine 05971/928-4215.

