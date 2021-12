Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Laer (ots)

In Laer am Münsterdamm sind am Donnerstag (09.12.) am Nachmittag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter gelangten durch den Garten auf die Rückseite des Wohnhauses und hebelten die Terrassentür auf. Aus dem Inneren des Wohnhauses entwendeten sie Schmuck und Wertpapiere im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

