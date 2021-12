Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Beim Weihnachtsbummel vor Taschendieben schützen

Kreis Steinfurt (ots)

In den letzten Wochen vor Weihnachten füllen sich die Supermärkte und Innenstädte auch im Kreis Steinfurt mit einkaufenden Menschen. Hinzu kommen die Weihnachtsmärkte, die Geschenkesuchende anlocken. Und viele Menschen locken wiederum Taschendiebe an, die ihre Chance im Getümmel nutzen. Daher ist es wichtig, auch in der Adventszeit auf seine Wertsachen Acht zu geben.

Die Zahl der Taschendiebstähle in NRW lag in den vergangenen Jahren stets auf einem hohen Niveau. Im Kreis Steinfurt sind die Zahlen zuletzt sogar gestiegen. Hat es 2019 noch 251 Taschendiebstähle gegeben, waren es im Jahr 2020 353 Fälle - ein Anstieg von gut 40 Prozent. Und leider gestaltet sich die Aufklärung dieser Diebstähle sehr schwierig. Denn oft merken die Opfer erst viel später, dass die Geldbörse nicht mehr da ist.

Daher appelliert die Polizei: Seien Sie aufmerksam, tragen Sie ihre Wertsachen - ihr Bargeld und ihre Bankkarten - gut und sicher bei sich und lassen Sie sich nicht durch Maschen ablenken! Mal wird das Opfer in ein Gespräch verwickelt, mal wird nach dem Weg gefragt, mal wird die Kleidung des Opfers "versehentlich" beschmutzt. Dabei agieren die Täter häufig zu Zweit oder zu Dritt. Einer lenkt das Opfer ab, der andere verschwindet mit der Beute in der Menge.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. Führen Sie nur die Papiere mit sich, die sie auch wirklich brauchen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche oder einen Geldgürtel. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche oder den Korb. - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Das müssen Sie tun, wenn Sie von einem Taschendiebstahl betroffen sind:

- Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girokarten und die meisten Kreditkarten möglich. - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen. - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Die polizeiliche Kriminalprävention von Bund und Ländern hat einen Flyer zusammengestellt, das Vorgehen der Taschendiebe erklärt und wichtige Tipps zum Diebstahlschutz sowie für den Ernstfall gibt. Den kostenlosen Download gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer/

