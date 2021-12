Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (08.12.) befuhr ein Radfahrer gegen 06.40 Uhr den Ostenwalder Weg in Richtung Hörstel. Kurz vor Erreichen der dortigen Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal kam ihm ein Pkw entgegen. Der linke Außenspiegel dieses Autos berührte beim Vorbeifahren den Fahrradfahrer, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Am Fahrrad entstand außerdem ein geringer Sachschaden. Das Auto entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Bei dem Fahrzeug hat es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Angaben zum Unfallflüchtigen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell