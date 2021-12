Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand einer Mülltonne

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (08.12.2021) an der Borghorster Straße eine Papiertonne in Brand gesetzt. Gegen 01.20 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer und informierte daraufhin die Feuerwehr. Die Mülltonne brannte vollständig ab. Durch das Feuer entstand kein weiterer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02572/9306-4415.

