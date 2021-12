Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Imbiss, Bargeld und elektronische Geräte entwendet

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (06.12.21), 22:00 Uhr auf Dienstag (07.12.21), 09:30 Uhr an der Recker Straße in einen Imbiss eingebrochen. Die Täter gelangten vermutlich durch ein unverschlossenes Fenster in die Räumlichkeiten. Dort wurden mehrere Automaten aufgebrochen, aus denen ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde. Weiterhin entwendeten die Täter mehrere elektronische Geräte. An den Automaten entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Polizei Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/591-4315.

