POL-RTK: Diesel abgezapft+++Autoscheibe beschädigt+++mehrere Fälle von Eindringen in Wohnungen+++Einbruchversuch in Autowerkstatt+++Metallschrott entwendet+++Unfallfluchten+++Auto landet auf Dach

Bad Schwalbach (ots)

1. Diesel angezapft

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Donnerstag, 17.02. bis Samstag, 19.02.2022

Unbekannte gelangten im genannten Zeitraum auf das Gelände eines Baustoffhandels und zapften an zwei abgestellten Lkw über 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Es liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

2. Autoscheibe beschädigt

Aarbergen, Am Steinkopf, Samstag, 19.02.2022, 18:00 bis 23:10 Uhr

Am Samstagabend wurde in Hausen über Aar in der Straße Am Steinkopf an einem geparkten Renault Megane die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 EUR

3. mehrere Fälle von Eindringen in Wohnungen Taunusstein/Hünstetten, Samstag, 19.02.2022

Am Samstag wurden der Polizei drei Fälle gemeldet, bei denen jeweils eine Frau sich Zutritt zu unverschlossenen Wohnungen verschaffte. In einem Fall blieb es bei einem Versuch bzw. wurde Betteln als Vorwand angegeben; in einem anderen Fall wurde sogar Bargeld entwendet. 1.) In der Platter Straße in Taunusstein versuchte gegen 14:15 Uhr eine Dame in ein Wohnhaus zu gelangen, während der 54 Jahre alte Eigentümer seine Einkäufe hineinbrachte und die Tür deshalb offenstand. Im Vorbau traf er dann auf die Frau, die ihm in gebrochenem Deutsch zu verstehen gab, dass sie nichts zu essen habe und zeigte ein Foto mit hungernden Kindern. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Dunklerer Teint, evtl. südosteuropäisch, 30 - 40 Jahre alt, 160 - 165 cm groß, dunkles, mittellanges Haar, längere gesteppte Jacke, Handtasche quer über den Oberkörper, Jeans, Turnschuhe, gebrochenes Deutsch.

2.) In der Frankfurter Straße in Taunusstein bemerkte gegen 14:15 Uhr eine ältere Dame, die in ihrem Wohnzimmer schlief, dass sich eine unbekannte Frau unbemerkt Zutritt zum Haus verschafft hatte und plötzlich bei ihr im Wohnzimmer stand. Die Haustür war nicht verschlossen und an der Tür der Wohnungsinhaberin steckte der Schlüssel. Die Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht. Sie wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, 170cm groß, untersetzte Gestalt, dunkle Kleidung.

3.) In der Raiffeisenstraße in Hünstetten wurde am frühen Samstagmorgen ein 64 Jahre alter Bewohner von einer weiblichen Person in seiner unverschlossenen Wohnung im Schlaf überrascht. Sie betrat das Schlafzimmer und entwendete dort Bargeld vom Nachttisch. Der überraschte Geschädigte konnte sie nur noch flüchten sehen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 165cm groß, kräftige Statur, kurze Hose, gelbe Strickjacke, Haare zu einem Zopf gebunden.

Hinweise nimmt im Fall Taunusstein die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-70780 und im Fall Hünstetten die Polizeistation in Idstein unter der Tel.-Nr. 06126-93940 entgegen.

4. Einbruchsversuch in Autowerkstatt

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 17.02.22, 18:30 bis Freitag, 18.02.22, 07:15 Uhr

In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte, in die Halle einer Autowerkstatt einzubrechen. Mitarbeiter stellten am Freitag fest, dass in einer Scheibe der Werkstattür ein kreisrundes Loch geschnitten wurde. Ob sich dadurch jemand Zutritt zu der Werkstatt verschafft hat, ist unklar. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter Tel.-Nr. 06126-93940 entgegen.

5. Metallschrott entwendet

Niedernhausen, Lochmühle, Freitag, 18.02.22, 14:15 - 14:35 Uhr Am Freitagnachmittag fuhr ein Pkw auf das Gelände einer Schreinerei. Zwei männliche Personen stiegen aus und entwendeten Aluminiumschrott im Wert von etwa 100 EUR. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

6. Unfallfluchten:

1.) Taunusstein, Altensteiner Straße, Samstag, 19.02.22, 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde in der Altensteiner Straße in Taunusstein ein geparkter Audi A6 beschädigt. Der Verursacher machte sich nicht bemerkbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-70780 entgegen.

2.) Eltville am Rhein, Waldbachstraße, Donnerstag, 17.02.22, 21:00 Uhr - Freitag, 18.02.22, 11:00 Uhr

In der Hattenheimer Waldbachstraße wurde in der Nacht zum Freitag ein schwarzer VW Polo beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeugt streifte beim Vorbeifahren den geparkten Polo und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eltville am Rhein unter der Tel.-Nr. 06123-90900 entgegen.

7. Auto landet auf Dach

Oestrich-Winkel, B42, Freitag, 18.02.22, 14:20 Uhr

Auf der B42 kam es am Freitagnachmittag bei Mittelheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 70 Jahre alte Fahrerin aus Oestrich-Winkel kam aus bislang unbekannter Ursache auf der B42 mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor so die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte nach einigen Metern mit einem Baum und der Pkw kommt anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem beschädigten Pkw befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Über ihren weiteren Zustand ist noch nichts bekannt. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Die B42 war kurzzeitig voll gesperrt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der Tel.-Nr. 06772-91120 entgegen

