PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemeldung aus dem Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

Mehrere umgestürzte Bäume - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 18.02.2022, kam es im Bereich Idstein, Niedernhausen und Hünstetten zu mehreren Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer aus Idstein befuhr die B275 aus Richtung Esch, in Fahrtrichtung Idstein. Er erkannte einen auf der Fahrbahnliegenden Baum, im Bereich Bermbach, zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500EUR am Fahrzeug. Der Fahrzeugführer wurde dabei nicht verletzt.

Am 18.02.2022 um 17:10 h fiel auf der B 417 bei Hünstetten ein Baum um. Dabei wurde ein PKW nur knapp verfehlt und leicht beschädigt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Kinder retten Senioren

Am 18.02.22 um 16:00 h rief ein 10jähriger Junge aus Taunusstein Hahn die Polizei an um zu melden, dass er am Sportplatz Hahn Hilferufe gehört habe. Die unmittelbar entsandte Streife und die Rettungswagenbesatzung konnten zunächst nichts feststellen. Durch die Polizei wurde der Junge daraufhin zurückgerufen und traf dann auf die Streife. Er, seine 7jährige Schwester und sein 10jähriger Freund führten die Polizisten dann auf den Sportplatz, wo bereits einige junge Sportler den Mann gefunden hatten und zum Sportplatz führten. Es handelte sich um einen 81jährigen Mann aus einem nahegelegenen Seniorenheim, der dort bereits vermisst wurde. Er konnte durch die Rettungskräfte leicht unterkühlt wieder in die Obhut des Seniorenheims übergeben werden. Die jungen Retter wurden durch die Streife nach Hause gebracht, und den Eltern wurde von der Heldentat berichtet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell