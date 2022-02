Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Müllcontainer auf Friedhof in Brand gesetzt

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntagabend, 13.02., um 20.35 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter auf dem Bockumer Friedhof, an der Oberholsener Straße, zwei Müllcontainer in Brand. Das Feuer wurde die Feuerwehr gelöscht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

