Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, den 11.Februar, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der Droste-Hülshoff-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Seat-Fahrer befuhr die Droste-Hülshoff-Straße in südliche Richtung. In Höhe des dortigen Fußverbindungsweges zur Arndtstraße kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der vom besagten Fußweg auf die Fahrbahn der Droste-Hülshoff-Straße einfuhr. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. (kap) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell