Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots)

Am 08.12.2021 ereignete sich im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Neue Wiese" im Eisenacher Ortsteil Hötzelsroda. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen geparkten Audi A3. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0289244/2021) zu melden. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell