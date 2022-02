Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Alter Uentroper Weg/Ostwennemarstraße wurde am Donnerstag, 10. Februar, eine 71-jährige Fußgängerin aus Hamm leicht verletzt.

Der 45-jährige Fahrer eines Busses fuhr auf der Ostwennemarstraße in südliche Richtung. Gegen 17.15 Uhr bog er bei grün zeigender Ampel an der Kreuzung nach links auf den Alten Uentroper Weg ab.

Zeitgleich querten mehrere Fußgänger ebenfalls bei Grünlicht an der Fußgängerampel den Alten Uentroper Weg in südliche Richtung. Der Busfahrer bremste daher ab, erfasste aber beim erneuten Anfahren die 71-jährige Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.(hei)

